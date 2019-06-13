Перенимая опыт: эксперты ЕС дали Казахстану рекомендации по управлению качеством воды

Работа начата с изучения энергоотрасли.

Качество воды в водоемах Центральной Азии, в том числе Казахстана, ухудшается из года в год. Именно поэтому в нашей стране активно изучают опыт зарубежных стран. С этой целью с 10-12 июня в городе Нур-Султане проходил семинар на тему управления качеством воды по опыту ЕС, который организован проектом WECOOP на базе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC).

По данным, полученным в рамках реализации проекта "Качество воды в Центральной Азии", из общего количества обследованных в 2015 г. источников питьевого водоснабжения на территории РК 7 рек были классифицированы как "соответствующие норме", в 42 реках воды были "умеренно загрязнены", и в 24 реках - "сильно загрязнены".

Анатолий Крутов

Как рассказала замруководителя IGTIC Гаухар Бейсеева, сегодня ведется работа над внедрением в республике принципов наилучших доступных технологий (НДТ).

Гаухар Бейсеева

- Исходя из опыта ЕС, России, Южной Кореи, Китая, которые уже достигли значительных результатов в этой сфере, мы определяем возможности применения в Казахстане НДТ. Предстоит большая работа по подготовке к переходу на принципы НДТ других отраслей. Мы начали с изучения энергоотрасли. Последние ЧС по загрязнению рек и водоемов, говорят о том, что необходима модернизация и улучшение инфраструктуры, нужны другие методы по стимулированию и мотивации предприятий по переходу к НДТ, - отметила Гаухар Бейсеева.

- Мы хотим подчеркнуть, что существует тесная связь между диалогом, ведущимся на высоком политическом уровне и конкретными действиями, чтобы сократить человеческое воздействие на окружающую среду, и продвигаться вперед к зеленой экономике, - отметил глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Стенбек Мадсен.

Стенбек Мадсен

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