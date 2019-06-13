Итоги чемпионата Европы по qazaq kuresi подвели в международной федерации

Qazaq kuresi с каждым годом набирает популярность в мире.

В польском городе Вроцлав финишировал чемпионат Европы по qazaq kuresi. Его итоги и уровень конкуренции прокомментирвали в международной федерации, передает Zakon.kz.

Организатором выступила Международная федерация Qazaq kuresi во главе с Канатом Бозумбаевым. В европейском первенстве участвовали 113 борцов из 24 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Австрии, Беларуси, Болгарии, Кипра, Грузии, Греции, Исландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словении, Испании, Украины, Эстонии.

- Очень позитивные итоги. Важно, что чемпионат прошел в Европе, важно, что участвовало большое количество команд, спортсменов. И в каждой стране-участнице делается отбор участников международных турниров, организатором которой выступает Международная федерация Qazaq kuresi, в странах проводятся национальные чемпионаты. Это говорит о популяризации нашего qazaq kuresi. И мы, Международная федерация Qazaq kuresi, и я лично продолжим поддерживать популяризацию этого вида во всех этих странах», - сказал президент Федерации Канат Бозумбаев.

По просьбе пресс-службы Международной федерации Qazaq kuresi оценку чемпионату Европы-2019 дал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

- Нам очень необходимо популяризировать свои национальные виды спорта, потому что благодаря таким действиям мы можем мы можем включить их уже в программу Азиатских игр. И далее, конечно, наша мечта – добиться включения в программу и Олимпийских игр. Мы здесь не пионеры, это мировая практика. Поэтому выражаю г-ну Бозумбаеву огромнейшую благодарность за его такое неустанное продвижение национальных видов спорта», - сказал министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

В федерации отметили, что qazaq kuresi с каждым годом набирает популярность в мире.

- Мы идем по пути дзюдо, тхэквондо. Очень привлекательный вид борьбы – раз, совершенно простые правила – два, и хороший призовой фонд, - сказал Канат Бозумбаев.

Международная федерация Qazaq kuresi – практически единственная общественная спортивная организация в Республике Казахстан, которая объединила поклонников qazaq kuresi по всему миру. Ещё одна беспрецедентная особенность Международной федерации Qazaq kuresi заключается в том, что организация проводит в Казахстане и за рубежом престижные международные турниры по национальному виду спорта, продвигая казахскую национальную борьбу не только как зрелищный вид спорта, но и как способ для единения человечества, независимо от возраста, физических данных и национальности.

Список чемпионов Европы, а также серебряных и бронзовых призеров:

55 кг:

1. Гаспар Хайрапетян (Армения);

2. Йосеб Церцвадзе (Грузия);

3. Рустам Заболтни (Россия).

60 кг:

1. Иракли Купатадзе (Грузия)

2. Вааг Овсепян (Армения)

3. Павел Хладких (Беларусь);

и Диба Михал (Польша).

66 кг:

1. Торнике Наглиашвили (Грузия);

2. Денислав Дмитров (Болгария);

3. Петр Жуков (Россия) и Нэтанел Журвел (Израиль).

74 кг:

1. Роберт Габриелян (Армения)

2. Элгуя Барбакадзе (Грузия);

3. Арман Комойн Мартиросян (Болгария)

и Василёз Корозидис (Греция).

82 кг:

1. Арам Григорян (Россия);

2. Альяз Гостенсник (Словения);

3. Гиорги Катсиашвили (Грузия) и Ваагн Чалян (Армения).

90 кг:

1. Юрий Шикалов (Россия)

2. Олександр Макуха (Украина);

3. Серги Салас(Испания) и Елхан Раджабли (Азербайджан).

100 кг:

1. Игор Дзиерзановски (Польша)

2. Торнике Джугели (Грузия)

3. Милоз Пекала (Польша) и Евгений Серсион (Молдова)

+100 кг

1 Игнас Мекэйджус (Литва)

2 Дэвид Фернандез (Литва)

3 Веселин Мирославов (Болгария) и Георги Закариядхи (Грузия)

Альберт Ахметов

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