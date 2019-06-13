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Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Он пригласил Токаева посетить Украину.

Фото : NewsOne13 июня 2019, 11:31

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах Президента РК, передает МИА "Казинформ".

- От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное Вам избирателями, является свидетельством Вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана, - отметил В. Зеленский. - Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности.

Владимир Зеленский пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Украину.

- Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Украину с визитом для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном. Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания, - говорится в тексте поздравления.

фото: Казинформ


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