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Нацбюро по противодействию коррупции преобразовано в Агентство

Агентство будет подчиняться непосредственно Президенту РК.

Фото : nalogikz.kz13 июня 2019, 11:53

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, в документе говорится о преобразовании Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Кроме того, Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции преобразовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.


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