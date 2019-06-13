Учителям ВКО не доплачивали надбавки - прокуратура

Надзорный орган повлиял на ситуацию.

Прокуратура ВКО проверила соблюдение трудовых прав работников школ и установила, что 6,5 тыс. педагогам не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

40% надбавку к базовому окладу учителя не получали на протяжении двух лет. Всего задолженность за 2017-2018 годы превысила 87 млн.тг.

По акту надзора на сегодняшний день работникам уже выплачено свыше 14 млн.тенге.

Прокуратура Восточно-Казахстанской области

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