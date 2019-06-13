Для чего создан Нацсовет общественного доверия, объяснил эксперт

По мнению Мухтара Манкеева, совет должен выстроить новую коммуникационную площадку между властью и различными представителями общественности.

Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании Национального совета общественного доверия должно помочь выстроить новую коммуникационную площадку между властью и различными представителями общественности. Так считает председатель Совета Общенационального движения "Казахстан-2050" Мухтар Манкеев, передает корреспондент Bnews.kz.

- Данную инициативу я слышу уже во второй раз из уст Президента. Ранее Касым-Жомарт Токаев говорил об этом в своей предвыборной программе и повторил на церемонии инаугурации. Основная цель – выстроить новую коммуникационную площадку между властью и различными представителями общественности. Итоги прошедших выборов показали, что у общества немало вопросов, надежд, которые возлагали люди на кандидатов. С этими людьми нужно выстроить четкий, конструктивный и открытый диалог. В ответ на это Президент и предлагает создать Национальный совет общественного доверия, чтобы каждый блок охватить, - считает Мухтар Манкеев.

По словам эксперта, ключевым вопросом является то, кто войдет в состав Национального совета общественного доверия.

- Второй вопрос -очень важный здесь – это теперь кто будет туда приглашен. Создать можно любую площадку, но там должны быть люди, которые объективно, конструктивно могут высказать идеи, дать предложения по их реализации. Туда войдут люди, которые не просто на словах, а на деле доказали, что приносят пользу обществу и пока с ними не будет выстроен открытый, реальный диалог, это будет сложно. Но мы уверены, что господин Токаев, как дипломат с большим опытом сумеет выстроить этот коммуникационный канал, но и сделать его работоспособным", - заключил Мухтар Манкеев.

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