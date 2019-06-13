Аскар Мамин представил нового министра образования и науки РК

Перед Министерством образования и науки стоят большие задачи.

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства образования и науки РК нового министра - Асхата Аймагамбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Указом Президента Республики Казахстан Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки РК в связи с переходом на другую работу.

Аскар Мамин поблагодарил Шамшидинову за плодотворную работу и пожелал успехов на новом месте.

- Куляш Ногатаевна руководитель с большим опытом. На должности министра она интенсивно работала, внесла весомый вклад в развитие сферы образования нашей страны, - сказал премьер-министр РК.

Глава Правительства РК представил коллективу Министерства образования и науки нового министра. Мамин отметил, что Асхат Аймагамбетов обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в сфере образования. Асхат Аймагамбетов в различные годы занимал должности руководителя Управления образования Карагандинской области, вице-министра образования и науки, работал заместителем акима Карагандинской области.

Премьер-министр отметил, что перед Министерством образования и науки стоят большие задачи. Это модернизация дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования, подготовка востребованных современных специалистов, развитие качественной системы образования и науки.

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