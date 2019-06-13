Чем запомнилась на посту главы МОН Куляш Шамшидинова

25 февраля 2019 года она была назначена главой МОН

13 июня Куляш Шамшидинова была освобождена с поста министра образования и науки, передает Zakon.kz.

25 февраля 2019 года она была назначена главой МОН. Но за небольшой срок произошло немало событий, которые привлекли к себе внимание.

Много вопросов у казахстанцев вызвала норма принятия детей в школу с 6 лет.

По ее словам, в 2018 году Национальной академией образования им. И.Алтынсарина проведен опрос на тему "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов).

Итоги опроса следующие: - предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях; прием в первый класс должен осуществляться с 6-ти лет.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин и депутат Ирина Смирнова обратились к Куляш Шамшидиновой с вопросом о поднятии зарплат учителям, прошедших курсы английского языка. Оказалось, что у министерства расходятся и данные по количеству учителей, прошедших обучение для преподавания на английском языке.

Ее заместитель Эльмира Суханбердиева совсем недавно была арестована на два месяца до августа. Нацбюро проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Сама же Шамшидинова комментировать это событие отказалась.

24 мая в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.

- Вы знаете, по информации агентства, что один из них бывший заместитель директора, который уже не работает в центре, но по нему уголовное дело возбуждено. Второй – действующий руководитель организации, - объяснила глава МОН.

В то же время она выступала за организацию летнего досуга для детей.

- Наша задача - наряду с проведением мероприятий по обеспечению безопасности детей сделать все, чтобы отдых был качественным и со смыслом. Для этого есть инфраструктура: в стране имеются 236 мест отдыха вне города, около 11 тысяч лагерей при школах, более 1750 шатерных лагерей, в них отдохнут по данным акиматов 71% детей школьного возраста. Летним отдыхом будут охвачены 80% детей из малообеспеченных семей, 82% детей с особыми образовательными потребностями, дети с достижениями в различных сферах и 90% детей с девиантным поведением, - проинформировала она.

С 13 июня на пост главы МОН назначен Асхат Аймагамбетов.

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