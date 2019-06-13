Красота и грация: турнир по художественной гимнастике стартовал в Алматы

В соревнованиях принимают участие гимнастки в возрасте от 4 до 17 лет.

В спортивном центре "Зенит" СРК Баганашил проходит Международный турнир “Достык” по художественной гимнастике, передает Zakon.kz.

В соревнованиях принимают участие гимнастки в возрасте от 4 до 17 лет, в категориях от начинающих гимнасток до действующих мастеров. Гимнастки выступают в групповых программах и в личных упражнениях.

- Турнир стал традиционным и в этом году в нем примут участие более 700 гимнасток из разных стран: Кыргызстан, Россия, Индия, Польша, Украина и США и конечно Казахстан, представленный представительницами из 10 городов нашей республики - Алматы, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кызылорда, Капчагай, Кокшетау, Талдыкорган и столица. Для наших спортсменок это отличный шанс проявить себя и проверить свои возможности в соперничестве с сильными соперницами, - рассказала главный судья соревнований Анастасия Журавлева.

В художественной гимнастике различные гимнастические и танцевальные упражнения выполняются под музыку без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).

Абсолютно всем участницам по окончанию соревнований будут вручены памятные призы и грамоты от организаторов соревнований, а призеры оригинальные медали помимо прочих наград.

В высококвалифицированной судейской коллегии принимают участие судьи первой, национальной и международной категории. А для обеспечения объективной оценки выступлений участниц организаторы разделили спортсменок на две категории по уровню подготовки.

Альберт Ахметов

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