Дуров рассказал о DDoS-атаке на Telegram

Пользователи жаловались на проблемы с соединением и обменом сообщениями.

DDoS-атака на Telegram, которая 12 июня привела к перебоям в работе сервиса, велась преимущественно из Китая, считает основатель мессенджера Павел Дуров, передает РИА Новости.

12 июня Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру. Согласно данным с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пользователи жаловались на проблемы с соединением и обменом сообщениями.

- IP-адреса в основном были из Китая, - отметил Дуров.

Он указал, что традиционно самые крупные DDoS-атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге.

- Этот случай не стал исключением, - добавил основатель мессенджера.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

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