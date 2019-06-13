Что известно о новом министре образования

Он как никто другой является "человеком системы образования".

Новым министром образования и науки РК согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Асхат Аймагамбетов. Zakon.kz вспомнил, чем он запомнился на своих прежних должностях.

Несмотря на то, что последней должностью Аймагамбетова был пост заместителя акима его родной Карагандинской области, он как никто другой является "человеком системы образования". Практически всю свою осознанную жизнь Аймагамбетов, которому, кстати, завтра исполнится 37 лет, посвятил сфере образования. Получив в 2003 году диплом учителя истории в родном КарГУ им. Е. Букетова, он сразу же остался работать в альма-матер.

Окончив в 2006 году Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "Юриспруденция", Аймагамбетов вернулся в КарГУ уже в качестве преподавателя кафедры политологии и социологии КарГУ. Проработав там до 2012 года, он дослужился до доцента. Далее он пошел по управленческой ступени вверх. Познав всю систему образования изнутри, он с 2014 года взглянул на нее уже как руководитель Управления образования Карагандинской области, а с 2017го как вице-министр образования и науки РК.

С этого момента он принимал самое активное участие в реформах, начатых Ерланом Сагадиевым еще в 2016 году.

Более того, будучи на посту вице-министра, именно он был главным ньюсмейкером, сообщая стране о последних новшествах, разрабатываемых в недрах министерства, так как принимал самое активное участие в разработке разных новшеств. Иными словами, Аймагамбетов знает нынешнюю систему образования со всех сторон и "в теме" того, что происходит в ней, тем более, что последние 2 года сам участвовал в разработке новшеств.

Например, он предложил, чтобы в программе каждой специализированной школы для одаренных детей (их в Казахстане 131) были не только профилирующие предметы, но и дисциплины, обучающие детей делать что-то своими руками. Математическим школам было также предложено развивать хореографию, пение, фотостудии, радиорубки, спорт. Отдельно вице-министр уделял внимание дебатному движению.

Новый глава ведомства является активным пользователем Facebook, где всегда рассказывал о деятельности министерства. Думается, что полугодовое пребывание Аймагамбетова на должности замакима Карагандинской области не дало ему забыть обо всем, что он делал в министерстве образования. Правда, теперь ответственность за все инициативы будет лежать уже на самом Аймагамбетове.

Подготовил Альберт Ахметов

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