Проблемы с доступом в Интернет в период митингов объяснили в Генпрокуратуре

По данным надзорного ведомства, при ЧС на приостановление деятельности сетей и средств связи в Казахстане имеют право несколько госорганов.

Обращений о блокировке средств связи и интернета в Генеральную прокуратуру в период митингов не поступало. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Касательно блокировки Интернета. Да, есть постановление, что четырем органам даются определенные полномочия. Но касательно Генеральной прокуратуры. В эти дни такого обращения Генеральной прокуратуры не было,- сказал Нурпеисов.

Он напомнил, что при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и социального характера право на приостановление деятельности сетей и средств связи в Казахстане имеют: Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Республики Казахстан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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