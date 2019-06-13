Управляющий делами Президента Казахстана сохранил должность

На своем месте остался Баттаков Ерлан.

На официальном сайте Президента РК опубликован указ о назначении Баттакова Ерлана управляющим делами Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

- Назначить Баттакова Ерлана Еркиновича Управляющим делами Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном документе.

Баттаков Ерлан Еркинович родился 9 октября 1969 года в Караганде.

В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 1997 - РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовой стаж:

· Стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995);

· Главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ "Алатау Инвест" (1995-1996);

· Специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996);

· Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО "Продовольственная контрактная корпорация" (1996-2007);

· Заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008);

· Заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010);

· Заведующий финансово-экономическим отделом Управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (09.2012-04.2017);

· Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (04.2017-03.2019);

· Управляющий делами Президента Республики Казахстан (с 21.03.2019)

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