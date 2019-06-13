Участки на двух улицах перекроют в Алматы

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул. Гоголя участок от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева с 13 июня 23:00 до 14 июня 06:00 будет перекрыт частично, сообщает Zakon.kz.



Также на ул.Сабденова участок от ул. Ашимова до ул. Навои будет перекрыт с 13 июня 22:00 до 14 июня 06:00.



Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

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