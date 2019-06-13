Скляр: Будет создано более 16 тысяч рабочих мест к 2025 году

Основным драйвером в 2019 году стала программа льготного кредитования отраслей "экономики простых вещей".

Рост промышленности в Казахстане в 2019 году будет на уровне не ниже 102,7%. Об этом во время отчетной встречи с населением рассказал министр индустрии и инновационного развития Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

Этому, по его словам, будут способствовать утвержденные и реализуемые программы Дорожной карты по развитию легкой, мебельной промышленности и производства строительных материалов на 2019 – 2021 годы.

- В этом году мы планируем ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест. За март-май текущего года введено в эксплуатацию 4 проекта на сумму около 1 млрд тенге, что позволило обеспечить местное население 100 постоянными рабочими местами. Также была начата реализация 4 проектов на общую сумму 6,9 млрд тенге с созданием 367 постоянных рабочих мест, - сказал он.

Он также напомнил, что по поручению Елбасы министерство должно до конца года утвердить программу третьей пятилетки индустриализации, основным ориентиром которой станет рост производительности труда и экспорта.

- Основным драйвером роста в текущем году стала программа льготного кредитования отраслей "экономики простых вещей" инициированная Елбасы. Из 600 млрд тенге, выделяемых на программу, 400 млрд тенге направлены на обрабатывающую промышленность. Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров, которыми ежедневно пользуются казахстанцы, - продолжил Скляр.

Он также обратил внимание, что льготное финансирование бизнеса к 2025 году позволит создать порядка 16 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет на 1,1 трлн тенге, снизить долю импорта продукции "экономики простых вещей" с 59% до 37%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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