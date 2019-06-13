Как алматинцы помогали полиции наводить порядок

Некоторые жители выносили еду стоявшим в оцеплении стражам порядка.

В Департаменте полиции Алматы рассказали о том, как горожане помогали полиции наводить порядок, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации руководителя Центра оперативного управления Андрея Квашнина, за прошедшие 4 дня на пульт 102 поступило свыше 10 тысяч звонков от граждан, обеспокоенных ситуацией вокруг незаконных акций и митингов. В частности, горожане сообщали о сборе подозрительных групп в различных частях города и делились информацией о массовой рассылке сообщений с призывами к беспорядкам.

Так, одна из жительниц города пожаловалась на активистов запрещенной экстремисткой организации ДВК, призывавших к дестабилизации и беспорядкам в Казахстане.

- У меня слезы наворачиваются. Я сейчас в ютубе этого Аблязова слушаю. Козла. В 92 году мы все бросили в Грузии. Мы видели такую войну, я передать не могу. Приехали в Казахстан живем, все нации. Никто в жизни нас не притеснял. Ну к чему эта гадина призывает? Здесь живем под мирным небом, дружно живем. Дурит головы, неужели нельзя заблокировать это. У меня слезы текут. Люди не знают, что такое война. Бросить все и начать с нуля. Я прям не могу. Крик души, - со слезами на глазах обратилась женщина.

- Вы успокойтесь, ничего страшного в городе не происходит. Все контролируется. Не переживайте! - поспешила успокоить ее оператор Центра оперативного управления.

Еще одна женщина позвонила в полицию, напуганная шумом и криками на улице Жибек жолы.

- В связи с этими событиями. На Арбате большая толпа молодых людей свистят и выкрикивают слово "Алга". Я живу в этом районе и обеспокоена действиями молодежи. Собравшихся около 15 человек возле ЦУМа, - сообщила она полиции.

На агрессивно настроенных молодых людей в районе автовокзала "Сайран" пожаловался в полицию и другой гражданин. По его словам, возле АЗС припарковались десятки машин, а вышедшие оттуда молодые люди вели себя абсолютно неадекватно.

По словам Андрея Квашнина, большинство жителей близлежащих домов в эти дни с пониманием отнеслись к повышенным мерам безопасности со стороны полиции и даже выносили воду с едой к стоявшим в оцеплении стражам порядка.

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