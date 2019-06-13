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Количество транзитных авиапассажиров в Казахстане через год составит 1,6 млн человек

Прямой авиарейс Нур-Султан – Токио планируется открыть во II полугодии этого года.

Фото : BNews.kz13 июня 2019, 16:09

Количество транзитных авиапассажиров в Казахстане уже через год составит 1,6 млн человек. Об этом во время отчетной встречи с населением рассказал министр индустрии и инновационного развития Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в этом году состоялся запуск первого национального лоукостера Fly Arystan. В планах компании к концу 2019-го перевезти до 1 млн пассажиров по ценам в 2 раза ниже, чем у "Эйр Астаны".

- На сегодняшний день запущено 6 направлений: Алматы-Нур-Султан, Алматы-Караганда, Алматы-Тараз, Алматы-Уральск, Алматы-Шымкент и Алматы-Павлодар. В последующем планируется расширить маршрутную сеть до 54 маршрутов к 2023 году, - сказал он.

Помимо этого, министерством совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" ведется активная работа по расширению транспортной доступности столицы и открытию прямых авиарейсов в Токио, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира.

К слову, прямой авиарейс Нур-Султан – Токио планируется открыть во II полугодии этого года.

- Начаты процедуры технической аккредитации для полетов в США. В марте 2019 подписано межправительственное Соглашение о воздушном сообщении между РК и США по типу "Открытое небо", - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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