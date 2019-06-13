Перевожу себя в разряд активных и "опытных" горожан - Султанов обратился к жителям столицы

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал.

Экс-аким Нур-Султана Бахыт Султанов написал в Facebook обращение к жителям столицы, передает Zakon.kz.

Уважаемые астанчане!

Дорогие жители славного города Нур-Султан!

Вот и пришел день покидать мне этот пост и идти на очередной "призыв".

Ровно девять месяцев пролетели незаметно. Как известно, за этот срок рождается ребенок. Я же за это время понял насколько сложно хозяйство города, в котором живу больше 20 лет, как многообразны судьбы и чаяния людей, живущих, работающих в нем и стремящихся найти здесь лучшую жизнь.

За эти месяцы я много встречался с горожанами, стремился решить проблемы обманутых дольщиков, многодетных матерей, семей с детьми с ограниченными возможностями, посетил много социальных объектов и организаций жизнеобеспечения. И убедился, что решение многих проблем возможно при слаженной работе властей на всех уровнях. Затягивание несет множество рисков и катаклизмов в будущем. Поэтому я старался находить быстрые и, порой, неординарные решения. Если что-то выглядело или получалось не так быстро, как хотелось всем нам, прошу прощения.

Но я еще больше полюбил город, где выросли и растут мои дети и внуки. Оказывается, ввиду специфики моей службы, за предыдущие двадцать лет я не видел и десяти процентов города. Теперь же, объехав все окраины, на решение проблем которых я делал особый упор, понимаю еще больше старую мудрость: рассматривая листок дерева, ты должен видеть за ним лес, а глядя на лес, всегда умей разглядеть в нем листочек!

Поэтому где бы я ни был, на каких должностях, я буду всегда стараться помочь любимому городу в решении его проблем и амбициозных задач. Ведь мы стремится стать одной из мировых столиц.

Когда меня назначили мэром, дети, шутя, советовали родственникам: "Теперь, если увидите бумажку или окурок на тротуаре, положите в карман или пакет, чтобы потом бросить в урну!". Это не должно оставаться просто шуткой, это должно стать эталоном поведения всех нас. Давайте будем беречь чистоту и порядок в любимом городе! Все начинается с нас самих.

С сегодняшнего дня я перевожу себя в разряд активных и "опытных" горожан.

Спасибо всем, кто поддерживал меня в должности градоначальника столицы, кто остро ставил передо мной проблемы и требовал решений! Это неимоверный опыт для меня.

Спасибо Елбасы и руководству страны за доверие! У меня всегда было ощущение, что "хрустальный шар", который мне вручили, я не имею права не то что оцарапать, но и запылить.

До новых встреч на новых горизонтах! - сказано в обращении Султанова.

13 июня 2019 года указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева акимом столицы был назначен Алтай Кульгинов.

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