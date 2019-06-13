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Ержан Максим и дочь Алсу снялись в клипе на совместную песню

Сама песня уже записана, и поклонники высоко оценили ее, особенно ведущую роль Ержана в этом дуэте.

Фото : Instagram/mikellaabramova13 июня 2019, 17:04

Финалисты шестого сезона российской версии проекта "Голос.Дети" казахстанец Ержан Максим и дочь популярной российской певицы Алсу Микелла Абрамова объявили о скором выходе клипа на их совместную песню "Эта любовь", передает Zakon.kz.

- На днях состоялись съёмки клипа на песню "Эта Любовь" с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле. Сказать, что мы устали, это не сказать ничего. Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00. Закончили в 1.30 ночи. Теперь ждем монтаж этой красоты, - написала Микелла.

Сама песня уже записана, и поклонники высоко оценили ее, особенно ведущую роль Ержана в этом дуэте.

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#NewSong ???? С радостью делюсь с вами фрагментом нашего с Ержаном дуэта???????? #ComingSoon ???????? @maksim_erjan

Публикация от Mikella???? (@mikellaabramova) 27 Май 2019 в 6:55 PDT

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. В дальнейшем вещатель аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.

Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый получил по миллиону рублей.

Накрутка голосов в пользу Микеллы подтвердилась официально.


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