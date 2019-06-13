На Кульджинском тракте в Алматы временно ограничат движение

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы на Кульджинском тракте в связи с дорожно-строительными работами ограничат движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары"

- В связи с дорожно-строительными работами по транспортной развязке на пересечении пр. Рыскулова с Кульжинским трактом, движение автотранспорта будет ограничено в южном направлении на съезде к пр. Рыскулова с 14 по 23 июня 2019 года, - говорится в сообщении.

Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществлятся согласно приложенной схеме.

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

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