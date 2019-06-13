На Кульджинском тракте в Алматы временно ограничат движение
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : obk.kz13 июня 2019, 17:16
В Алматы на Кульджинском тракте в связи с дорожно-строительными работами ограничат движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары"
- В связи с дорожно-строительными работами по транспортной развязке на пересечении пр. Рыскулова с Кульжинским трактом, движение автотранспорта будет ограничено в южном направлении на съезде к пр. Рыскулова с 14 по 23 июня 2019 года, - говорится в сообщении.
Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществлятся согласно приложенной схеме.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973494-ab858931f164182161a759f40cb0e7f1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...