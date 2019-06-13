Бой Фирузы Шариповой 16 июня отменен

Причина - отсутствие финансирования.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана не выступит на Втором всемирном боксерском форуме 16 июня. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает Zakon.kz.

- К сожалению, мой бой 16 июня не состоится. Причина - отсутствие финансирования. Жаль, что бой на таком крупнейшем событии и за такие значимые титулы в очередной раз отменен. Нам обещали финансовую поддержку для санкционирования поясов чемпионки мира по нескольким версиям. Мы потратили деньги на подготовку, но все впустую. Я очень благодарна моей команде: тренерскому штабу, менеджеру Сергею Завилейскому за то, что смог договориться о выступлении на таком значимом событии - хотя оно в итоге и не состоится, но сил было вложено очень много. В ближайшее время расскажем все подробности, - написала Фируза Шарипова.

Напомним, 16 июня Фируза Шарипова должна была провести реванш с россиянкой Юлией Куценко в Екатеринбурге. Второй всемирный боксерский форум проходит с 13 по 16 июня.

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