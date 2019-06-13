Майора полиции из ВКО наказали за тонировку служебного автомобиля

Об этом сообщил глава региона Даниал Ахметов.

За тонированные стекла служебной автомашины привлечен к дисциплинарной ответственности участковый инспектор полиции Глубоковского района. О нарушении, допущенном полицейским, акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову сообщил гражданский активист Жан Ботанов, передает Zakon.kz.

Изначально нарушение допущенное стражем порядка заметил один из жителей Глубоковского района. Увидев тонированный служебный автомобиль, он подошел к полицейскому и спросил причину покрытия стекол тонирующей пленкой, что запрещено ведомственными правилами. Однако сотрудник МВД в форме, представившись Русланом, не ответил на вопрос и поспешил скрыться в расположенном рядом здании. Об этом стало известно казахстанскому активисту Жану Ботанову, который в свою очередь сообщил о выявленном нарушении акиму области Даниалу Ахметову.

- Довожу до вашего сведения, что в Восточно-Казахстанская область поселок Белоусовка, 02.05.2019 года, на видео запечатлен сотрудник полиции на служебной автомашине ВАЗ 2121 госномер 049 КР 16 с тонированными стеклами, что противоречит принципу гласности и прозрачности государственных служащих. При обращении гражданина, полицейский назвал только свое имя, хотя должен был назвать полные ФИО, звание и часть, чем нарушил свои должностные инструкции, - написал автор в блоге.

Даниал Ахметов проверил доводы и дал ответ на своей странице на блог-платформе:

- По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области факты, указанные в Ваших обращениях, нашли свое подтверждение. Участковый инспектор ОП Глубоковского района майор полиции Бельдеубаев Р.М. привлечен к дисциплинарной ответственности за эксплуатацию служебного автомобиля "ВАЗ 21214" госномер 049 КР 16 с наклеенными затемненными пленками на заднем ветровом и боковом стеклах, - ответил Даниал Ахметов.

При этом аким области не уточнил, к какому конкретно виду наказания привлечен сотрудник полиции.

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