Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Среди задержанных в Алматы участников митингов оказался серийный вор

С какой целью он вышел на несанкционированный митинг, вразумительно пояснить не мог.

Фото : Кубанские новости13 июня 2019, 17:44

В Алматы среди участников несанкционированных митингов задержан серийный вор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

При детальной дактилоскопической проверке задержанного отпечатки пальцев его рук совпали с отпечатками пальцев, обнаруженных в шести эпизодах квартирных краж, совершенных на территории Алматы.

- 30-летний гр.И., уроженец города Шымкента, в Алматы нигде не работал, проживал в неопределенных местах, одним словом, злоумышленник приехал в мегаполис исключительно на преступные заработки. С какой целью он вышел на несанкционированный митинг, вразумительно пояснить не мог. Отпечатки его пальцев проходят по пяти квартирным кражам на территории Наурызбайского и одному эпизоду – по Медеускому району. Подозреваемый не единожды судим за аналогичные преступления. На данный момент задержанный водворен в ИВС ДП Алматы. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия и выясняется причастность его к аналогичным преступлениям, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник Есен Искаков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты