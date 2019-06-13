Среди задержанных в Алматы участников митингов оказался серийный вор

С какой целью он вышел на несанкционированный митинг, вразумительно пояснить не мог.

Фото : Кубанские новости

В Алматы среди участников несанкционированных митингов задержан серийный вор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города. При детальной дактилоскопической проверке задержанного отпечатки пальцев его рук совпали с отпечатками пальцев, обнаруженных в шести эпизодах квартирных краж, совершенных на территории Алматы. - 30-летний гр.И., уроженец города Шымкента, в Алматы нигде не работал, проживал в неопределенных местах, одним словом, злоумышленник приехал в мегаполис исключительно на преступные заработки. С какой целью он вышел на несанкционированный митинг, вразумительно пояснить не мог. Отпечатки его пальцев проходят по пяти квартирным кражам на территории Наурызбайского и одному эпизоду – по Медеускому району. Подозреваемый не единожды судим за аналогичные преступления. На данный момент задержанный водворен в ИВС ДП Алматы. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия и выясняется причастность его к аналогичным преступлениям, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник Есен Искаков.

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