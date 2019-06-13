Что можно привезти домой из дальнего зарубежья

В связи с наступившим сезоном отпусков граждане выезжают на отдых за границу, а когда возвращаются домой, хотят привезти с собой разные подарки для родственников и друзей.

Не все казахстанцы знают, сколько можно ввезти товаров для личного пользования и в каких случаях нужно платить таможенную пошлину, какую сумму денег можно вывезти без декларирования и сколько нужно платить таможенных платежей в случае превышения нормы ввоза.

Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, в этом случае должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования:

На таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного пользования:

Товары для личного пользования, ввозимые воздушным видом транспорта - таможенная стоимость которых не превышает сумму 10 000 евро, и (или) общий вес не превышает 50 кг

Товары для личного пользования, ввозимые видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке - таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) общий вес не превышает 25 кг

Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Союза - стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес брутто международных почтовых отправлений не превышает 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица

Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза - стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица

Нормы беспошлинного ввоза отдельных товаров на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста:

- алкогольные напитки и пиво – не более 3-х литров;

- 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр. табака, или в ассортименте общим весом не более 250 гр.

Товары не относятся к товарам для личного пользования, если:

- частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц;

- количество товаров превышает следующие показатели:

изделия из меха - 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека

мобильный телефон - 2 единицы на человека

планшет - 2 единицы на человека

переносной компьютер - 1 единица на человека

ювелирные изделия - 5 предметов на человека

велосипед - 1 штука на человека

детская коляска - 1 штука на человека

В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей – 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.

Ввоз и вывоз наличных денежных средств и дорожных чеков

Не подлежит таможенному декларированию: сумма, равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

Подлежит таможенному декларированию: сумма, превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

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