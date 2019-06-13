Что можно привезти домой из дальнего зарубежья
В связи с наступившим сезоном отпусков граждане выезжают на отдых за границу, а когда возвращаются домой, хотят привезти с собой разные подарки для родственников и друзей.
Не все казахстанцы знают, сколько можно ввезти товаров для личного пользования и в каких случаях нужно платить таможенную пошлину, какую сумму денег можно вывезти без декларирования и сколько нужно платить таможенных платежей в случае превышения нормы ввоза.
Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, в этом случае должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза.
Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования:
На таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного пользования:
Товары для личного пользования, ввозимые воздушным видом транспорта - таможенная стоимость которых не превышает сумму 10 000 евро, и (или) общий вес не превышает 50 кг
Товары для личного пользования, ввозимые видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке - таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) общий вес не превышает 25 кг
Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Союза - стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес брутто международных почтовых отправлений не превышает 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица
Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза - стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица
Нормы беспошлинного ввоза отдельных товаров на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста:
- алкогольные напитки и пиво – не более 3-х литров;
- 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр. табака, или в ассортименте общим весом не более 250 гр.
Товары не относятся к товарам для личного пользования, если:
- частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц;
- количество товаров превышает следующие показатели:
изделия из меха - 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека
мобильный телефон - 2 единицы на человека
планшет - 2 единицы на человека
переносной компьютер - 1 единица на человека
ювелирные изделия - 5 предметов на человека
велосипед - 1 штука на человека
детская коляска - 1 штука на человека
В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей – 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения.
Ввоз и вывоз наличных денежных средств и дорожных чеков
Не подлежит таможенному декларированию: сумма, равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.
Подлежит таможенному декларированию: сумма, превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.
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