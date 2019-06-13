В Петропавловске "заминировали" здание областной прокуратуры

Уголовным законодательством за подобные шутки предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

13 июня в правоохранительные органы Петропавловска поступило сообщение о том, что в здании по улице Конституции Казахстана, 15 заложена бомба. В 14-45ч. на место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб, выставлено оцепление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В результате обследования помещения взрывного устройства, а также других подозрительных предметов не обнаружено. Нарушений общественного порядка не допущено. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника.

В 2018 году в СКО было зарегистрировано 10 фактов ложного терроризма. Все раскрыты. Уголовным законодательством за подобные шутки предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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