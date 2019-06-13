Зарубежные художники остались под впечатлением от природы ВКО

В ВКО прибыли 20 художников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Больше десяти дней зарубежные художники, вдохновленные красотой природы Восточного Казахстана, создавали живописные работы в рамках первого в регионе международного пленэра "Палитра Великой степи", передает Zakon.kz.

Напомним, 3 июня в ВКО прибыли 20 художников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе России, Германии, Франции, Турции, Литвы, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и нашей республики. С 4 по 11 июня живописцы жили и творили в самом сердце Алтая – на территории курорта "Рахмановские ключи" в Катон-Карагайском районе. Итогом их работы стала выставка этюдов, которую посетил инициатор этого творческого проекта аким ВКО Даниал Ахметов. Он с большим воодушевлением посмотрел каждую картину, отметив, что художники – уникальные люди, которые видят мир совершенно другими глазами.

– Сегодня замечательный день, когда мы видим прекрасные работы творцов, которые воспевают землю Восточного Казахстана. Каждая картина здесь уникальна, своеобразна, интересна. В ближайшее время мы начнем строительство уникального музея - центра знаний, который будет сочетать в себе художественно-изобразительное искусство, историю Казахстана, археологию и цифровизацию, – отметил глава региона.

Художники остались под большим впечатлением от природы Жемчужины Алтая. Каждый, рассказывал о том, что благодаря пленэру удалось соприкоснуться с красотой и историей края, гостеприимством и открытостью народа.

- Я рисовал душой, рисовал свое внутреннее состояние, в котором находился. Так приятно, что я нахожусь на своей Родине, в Казахстане. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. К примеру, можно будет сделать такой же фестиваль художников в Берлине. Думаю, что казахстанским живописцам это было бы интересно, – предложил художник из Берлина Булат Мекебаев.

Руководитель творческого объединения молодых художников Республики Татарстан Ильнур Сиразиев больше специализируется на портретах, поэтому смог выразить в своих работах настроение других живописцев. Это у него получилось "на отлично".

– Я был в таком месте, где невозможно было не писать красоту. Когда я приехал в Восточный Казахстан, увидел феноменальные места с великими степями, бесконечными холмами, шумными реками. Я бы назвал это суровым раем, потому что погода в горах была непредсказуема. Но в этом весь шарм региона. Любой пленэр – это творческая лаборатория, где происходит обмен опытом между художниками. Именно поэтому я решил написать портреты своих коллег, – рассказал Ильнур Сиразиев.

Действительно, на выставке были представлены этюды один лучше другого. Более 100 работ перейдет в фонды областного музея искусств.

В завершение пленэра в парке "Жастар" на трех площадках состоялись мастер-классы участников пленэра. Здесь же работал "Молодежный Арбат", где можно было увидеть и приобрести работы участников проекта "ART-Жастар", запущенного в рамках Года молодежи.

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