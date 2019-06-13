Токаев: Сотрудничество Казахстана с Китаем важно для спокойствия и безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином.

13 июня в Бишкеке Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики за теплые поздравления по случаю его избрания и вступления в должность Президента Республики Казахстан.

– Я получил от вас очень теплое по своему содержанию письменное поздравление. Итоги выборов я воспринимаю как высокое доверие ко мне со стороны народа Казахстана и поддержку курса нашего Первого Президента, вашего личного друга Нурсултана Назарбаева, – сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил важность развития казахстанско-китайского сотрудничества и подчеркнул, что отношения с КНР являются одним из приоритетных направлений нашей внешней политики.

– Это сотрудничество носит стратегический характер, оно очень важно для обеспечения спокойствия и безопасности на обширной территории евразийского континента, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства поздравил китайского лидера с успешным проведением второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и предстоящим 70-летним юбилеем КНР.

В свою очередь Си Цзиньпин вновь поздравил Президента Казахстана с победой на выборах и пригласил посетить Китай с официальным визитом в текущем году.

– Мы надеемся на углубление сотрудничества в сфере переработки казахстанской сельхозпродукции, цифровизации, IT-индустрии и «зеленых» технологий. Также мы рассчитываем на более широкое использование транзитного потенциала Казахстана путем сопряжения программы «Один пояс, один путь» и Государственной программы индустриально-инновационного развития, – сказал Председатель КНР.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, в частности, расширение молодежных обменов и проведение совместных мероприятий.

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