В работе Instagram произошел сбой
Большинство пользователей не могут обновить ленту и войти в приложение.
Фото : Pixabay14 июня 2019, 06:00
Пользователи Instagram пожаловались на массовый сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, передает Zakon.kz.
По его данным детектора, большинство пользователей не могут обновить ленту и войти в приложение.
Проблемы наблюдались у жителей США, Мексики, Португалии, Великобритании, Украины, России и Японии. Больше всего жалоб поступало из Калифорнии и восточного побережья США.
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