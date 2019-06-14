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В работе Instagram произошел сбой

Большинство пользователей не могут обновить ленту и войти в приложение.

Фото : Pixabay14 июня 2019, 06:00

Пользователи Instagram пожаловались на массовый сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, передает Zakon.kz.

По его данным детектора, большинство пользователей не могут обновить ленту и войти в приложение.

Проблемы наблюдались у жителей США, Мексики, Португалии, Великобритании, Украины, России и Японии. Больше всего жалоб поступало из Калифорнии и восточного побережья США.


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