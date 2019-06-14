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Тарасова почтила память Тена в его день рождения

13 июня спортсмену исполнилось бы 26 лет.

Фото : sakhaday.ru14 июня 2019, 06:13

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова написала пост в память погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, пишет Спорт-Экспресс.

13 июня спортсмену исполнилось бы 26 лет.

- Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с Днем рождения... А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш, будем любить тебя, помнить тебя всегда, - написала Тарасова в своем Instagram.

Денис Тен погиб от рук автоворов. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Жанар Толыбаеву.

Спортсмену было 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, был серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Становился победителем Универсиады, Азиатских игр и чемпионата Четырех континентов.


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