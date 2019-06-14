Отказ от прививок из-за религиозных взглядов отменили в Нью-Йорке

США переживает худшую эпидемию кори за более чем 25 лет, с начала этого года в стране зафиксировано более тысячи случаев заболевания.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний, на фоне эпидемии кори в США, сообщает РИА Новости.

- Наука дает предельно ясное понимание: прививки безопасны, эффективны и лучше всего защищают наших детей. Администрация штата предприняла агрессивные шаги для сдерживания эпидемии кори, однако с учетом её масштаба, необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец кризису, - заявил Куомо. - Хотя я и понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша главная задача – защитить здоровье населения, - добавил он.

США переживает худшую эпидемию кори за более чем 25 лет, с начала этого года в стране зафиксировано более тысячи случаев заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заболевания корью в мире в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 300%. В ВОЗ подчеркивают, что опубликованные данные носят предварительный характер. Более точная информация о количестве заболевших в 2019 году появится лишь в июле следующего года. Однако уже сегодня тенденция демонстрирует значительное увеличение случаев кори по сравнению с данными за тот же период 2018 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!