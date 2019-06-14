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Алтай Кульгинов откроет страницу в Facebook

Благодаря социальным сетям у жителей и гостей столицы всегда будет возможность обратиться ко мне напрямую.

Фото : Уральская неделя14 июня 2019, 09:27

Новый аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что открывает страницу в Facebook, передает Zakon.kz.

- Уважаемые друзья! Помимо "Instagram", решил открыть свою страницу в популярной социальной сети "Facebook". В современном обществе, в котором каждый человек знает о цифровизации не понаслышке, социальные сети стали эффективным средством коммуникации и мощной площадкой для диалога,где жители города, получают оперативную информацию, следят за новостями. Благодаря социальным сетям у жителей и гостей столицы всегда будет возможность обратиться ко мне напрямую. Все обращения и предложения горожан будем обязательно отрабатывать, - написал он в Instagram.

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Құрметті достар! Әлеуметтік желілердің осы түрінен бөлек, қолданушысы көп "Facebook" әлемінен де жеке парақшамды ашуды ұйғардым. Цифрлық технологиялар дамыған бүгінгі қоғамда әлеуметтік желілер – тұрғындардың жедел ақпарат алып, жаңалықтармен бөлісетін бірегей диалог алаңы әрі, тиімді байланыс құралы екені сөзсіз. Әлеуметтік желілер арқылы елорда халқы менімен байланысқа шығу мүмкіндігіне ие болады. Тұрғындар тарапынан келіп түскен барлық өтініштер мен ұсыныстар міндетті түрде қарастырамыз. Бірлесе жұмыс жасауға және ашық диалог орнатуға әрқашан дайынмын. Елордамызды жайлы, таза, гүлденген және бұдан да әдемі болуына бірге атсалысайық! _______ Уважаемые друзья! Помимо "Instagram", решил открыть свою страницу в популярной социальной сети "Facebook". В современном обществе, в котором каждый человек знает о цифровизации не понаслышке, социальные сети стали эффективным средством коммуникации и мощной площадкой для диалога,где жители города, получают оперативную информацию, следят за новостями. Благодаря социальным сетям у жителей и гостей столицы всегда будет возможность обратиться ко мне напрямую. Все обращения и предложения горожан будем обязательно отрабатывать. Всегда готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Давайте вместе сделаем наш город ещё более комфортным, процветающим и красивым.

Публикация от Altay Kulginov (@altay_kulginov_official) 13 Июн 2019 в 8:01 PDT

По его словам, он всегда готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

- Давайте вместе сделаем наш город ещё более комфортным, процветающим и красивым, - призвал он жителей столицы.


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