Трампу 73. Телерадиокомплекс Елбасы поздравил президента США с днем рождения

Встреча президентов состоялась в 2018 году.

Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает день рождения. О встрече Нурсултана Назарбаева и Трампа вспоминает телерадиокомплекс Президента РК, передает Zakon.kz.

- Сегодня 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 73 года. Нурсултан Назарбаев был первым из глав всех центрально-азиатских государств, которого г-н Трамп пригласил в Новый Свет с официальным визитом. Этот визит состоялся, как вы помните, в 2018 году. Как потом отметил Нурсултан Абишевич в одном из интервью, беседа прошла с "новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов". Всего же нашего Елбасы с официальным визитом приглашали пять американских президентов, - говорится в сообщении.

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года. В прошлом - предприниматель, (главным образом в сфере недвижимости), шоумен и телеведущий. Человек года по версии журнала "Time" (2016). С 1971 по 2017 год Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная".

С президентских выборов 1988 года Дональд Трамп рассматривался как потенциальный кандидат на пост президента США почти на каждых выборах. Объявил о вступлении в борьбу за пост следующего президента США 16 июня 2015 года. В мае 2016 года, опередив всех соперников на праймериз, фактически гарантировал себе выдвижение единым кандидатом от Республиканской партии. Официально утверждён на партийном съезде, состоявшемся 18—21 июля того же года. Стал вторым в истории кандидатом на пост президента США от двух главных партий, кто был изначально известен прежде всего как бизнесмен и не занимал никаких государственных постов (первым был Уэнделл Уилки в 1940 году) и первым таким кандидатом, выигравшим выборы.

На президентских выборах 8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 %).

В возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Также Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме этого, Дональд Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента. К тому же Дональд Трамп — пятый президент, который был избран, набрав меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат.

В мае 2018 года 18 конгрессменов-республиканцев подписали письмо-обращение в Нобелевский комитет, в котором предложили присудить Трампу Нобелевскую премию мира 2019 года за усилия, направленные на решение корейского вопроса.

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