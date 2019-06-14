Трампу 73. Телерадиокомплекс Елбасы поздравил президента США с днем рождения
Встреча президентов состоялась в 2018 году.
Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает день рождения. О встрече Нурсултана Назарбаева и Трампа вспоминает телерадиокомплекс Президента РК, передает Zakon.kz.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бүгін Америка Құрама Штаттарының 45-ші Президенті Дональд Трамп 73 жасқа толады. Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары арасында тұңғыш болып Трамп мырзаның шақыруымен Жаңа Дүниеге ресми сапарымен барған еді. Естеріңізде болса, аталмыш сапары 2018 жылы өткен болатын. Нұрсұлтан Әбішұлы кейінірек сұхбаттың бірінде атап өткендей, "тіпті АҚШ тұрғындарының түсінігі бойынша жаңа, біртума АҚШ президентімен" әңгіме қозғалды. Жалпы алғанда американдық бес президент Елбасын ресми сапармен келуге шақырған болатын. ____________________ Сегодня 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 73 года. Нурсултан Назарбаев был первым из глав всех центрально-азиатских государств, которого г-н Трамп пригласил в Новый Свет с официальным визитом. Этот визит состоялся, как вы помните, в 2018 году. Как потом отметил Нурсултан Абишевич в одном из интервью, беседа прошла с "новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов". Всего же нашего Елбасы с официальным визитом приглашали пять американских президентов.
- Сегодня 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 73 года. Нурсултан Назарбаев был первым из глав всех центрально-азиатских государств, которого г-н Трамп пригласил в Новый Свет с официальным визитом. Этот визит состоялся, как вы помните, в 2018 году. Как потом отметил Нурсултан Абишевич в одном из интервью, беседа прошла с "новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов". Всего же нашего Елбасы с официальным визитом приглашали пять американских президентов, - говорится в сообщении.
Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года. В прошлом - предприниматель, (главным образом в сфере недвижимости), шоумен и телеведущий. Человек года по версии журнала "Time" (2016). С 1971 по 2017 год Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная".
С президентских выборов 1988 года Дональд Трамп рассматривался как потенциальный кандидат на пост президента США почти на каждых выборах. Объявил о вступлении в борьбу за пост следующего президента США 16 июня 2015 года. В мае 2016 года, опередив всех соперников на праймериз, фактически гарантировал себе выдвижение единым кандидатом от Республиканской партии. Официально утверждён на партийном съезде, состоявшемся 18—21 июля того же года. Стал вторым в истории кандидатом на пост президента США от двух главных партий, кто был изначально известен прежде всего как бизнесмен и не занимал никаких государственных постов (первым был Уэнделл Уилки в 1940 году) и первым таким кандидатом, выигравшим выборы.
На президентских выборах 8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 %).
В возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Также Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме этого, Дональд Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента. К тому же Дональд Трамп — пятый президент, который был избран, набрав меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат.
В мае 2018 года 18 конгрессменов-республиканцев подписали письмо-обращение в Нобелевский комитет, в котором предложили присудить Трампу Нобелевскую премию мира 2019 года за усилия, направленные на решение корейского вопроса.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!