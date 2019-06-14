В РК услуги в сфере искусства и развлечений выросли на 12%

При этом инвестиции в секторе выросли за год более чем на 41%.

В Казахстане за январь–апрель текущего года капитальные инвестиции в искусство, развлечения и отдых выросли на 41,4% за год и составили 26,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Основная доля капвложений (60,9%) пришлась на бюджетные средства: 16,3 млрд тенге (+53,7% за год). Еще 28,3% пришлось на собственные средства: 7,6 млрд тг (+42,1% за год). Инвестиции за счет заемных средств выросли сразу в 3,3 раза, до 1,6 млрд тенге.

По итогам прошлого года инвестиции в сферу искусства и досуга составили 105,1 млрд тенге.

Как отмечается, в соответствующем периоде, после резкого сокращения инвестиций в 2016 году до 68,8 млрд тенге для капвложений, для сектора характерна положительная динамика.



Объемы услуг в секторе также растут и по итогам I квартала текущего года составили уже 10,3 млрд тенге — на 12% больше, чем годом ранее. Из них почти 30% ожидаемо пришлись на культурную столицу страны — Алматы.

Напомним, 15–16 июня в Алматы на высокогорном катке "Медеу" состоится третий сезон фестиваля Star of Asia. Хедлайнеры первого дня фестиваля — группа Ninety One, также выступят артисты из Казахстана, Кыргызстана, Башкортостана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Таиланда. Во второй день ожидаются выступления таких исполнителей, как МОТ, Dan Balan, НАZИМА и другие, хедлайнерами станут звезды K-pop — группа Pentagon из Южной Кореи.

Также в Южной столице действует акция, которая позволяет обменять мусор на билеты музыкального фестиваля Star of Asia 2019. Подобной акцией организаторы фестиваля выражают поддержку целям устойчивого развития ООН в сфере рационального потребления и производства, а также обеспечения здорового образа жизни. Именно эти две цели, по мнению организаторов, идейно соответствуют фестивалю, приуроченному к Году молодежи.

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