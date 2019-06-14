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5 детских лагерей взято на учет в Алматы

Пожарно-технические обследования 2019 года выявили 32 нарушения правил пожарной безопасности,

Фото : pixabay.com14 июня 2019, 09:52

Департаментом по ЧС Алматы взято на учет 5 детских оздоровительных лагерей все они относятся к высокой степени риска и проверяются ежегодно с апреля по май месяцы. Об этом стало известно в ходе конференции, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, пожарно-технические обследования 2019 года выявили 32 нарушения правил пожарной безопасности, по которым составлено
5 административных материалов по статье 410/1 КоАП РК на общую сумму 50,5 тыс. тенге.

- Для устранения выявленных нарушений вручены предписания пожарного контроля. На всех 5 объектах с персоналом и работниками проведены инструктажи и обучение по соблюдению правил пожарной безопасности на случай возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций, с общим охватом 80 человек. В целях обеспечения безопасности летних лагерей от природных пожаров, по периметру летнего лагеря производится опашка и очистка территории лагеря от сухой растительности. В свою очередь детские летние лагеря в зоне потенциальной опасности селей не располагаются, - рассказали в ДЧС Алматы.

При этом ежегодно Департаментом проводятся превентивные мероприятия по опорожнению прорывоопасных мореных озер эффективно обеспечивающие безопасность населения и инфраструктуры города от селевых потоков.

Альберт Ахметов


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