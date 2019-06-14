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Осенью такого уже не будет - ДЧС Алматы о потопах после дождей

На 6 затапливаемых участках проблемы будут решены за счет строительства водоотводящих систем, а по 20 разработают проекты.

Фото : ДЧС Алматы14 июня 2019, 10:26

Не секрет, что ливни в Алматы стали интенсивнее. И после каждого более-менее ощутимого дождя город топит. Zakon.kz поинтересовался в ДЧС Алматы, что делается для того, чтобы избежать таких подтоплений в будущем.

Спасатели признали, что работы в этом направлении очень много и привели конкретные примеры.

- Улица Средняя числится в списке потенциально подтапливаемых. С начала года более 30 раз откачиваем по 40 кубов воды в среднем. Доложено акиму города - поддержано выделение средств на ликвидацию последствий в экстренном порядке. Осенью такого уже не будет. Так постепенно идет снижение таких рисков по всему городу! Сразу всех проблем не решить! Но если системно работать результат будет. Всего в текущем году на 6 таких участках проблемы будут решены за счет строительства водоотводящих систем, а по 20 разработают проекты, - сообщил начальник ДЧС Серик Аубакиров.

В целом по городу с учетом паводковой обстановки текущего года взяты на учет 26 паводкоопасных участков. На них ДЧС совместно с районными утвердили конкретные решения по устранению.

В ДЧС отметили, что за последние несколько лет проделано немало.

- В 2016 году на учет ДЧС было взято 67 часто подтапливаемых участков. На устранение данных участков за последние 2 года по представлениям ДЧС акиматом города было выделено 12,7 млрд тенге, на которое построены 24 км арычных сетей (2017 год - 12,3км, 2018 год - 11,7 км), стабилизированы 13 км русел рек, укреплено тело одной плотины. Количество опасных участков сократилось до 12 участков, - доложили в ДЧС Алматы.

Кроме того, спасатели ведут спуск воды из горных озер, чтобы снизить опасность селей.

Альберт Ахметов


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