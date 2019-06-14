Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев примет участие в заседаниях ШОС в узком и расширенном составах

Он выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации.

Фото : facebook.com14 июня 2019, 11:16

14 июня в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседаниях в узком и расширенном составах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

- На расширенном заседании ШОС Президент Казахстана выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации, - отметил Уали в Facebook.

13 июня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты