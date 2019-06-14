Токаев примет участие в заседаниях ШОС в узком и расширенном составах

Он выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации.

14 июня в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседаниях в узком и расширенном составах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

- На расширенном заседании ШОС Президент Казахстана выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации, - отметил Уали в Facebook.

13 июня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!