Токаев примет участие в заседаниях ШОС в узком и расширенном составах
Он выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации.
Фото : facebook.com14 июня 2019, 11:16
14 июня в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседаниях в узком и расширенном составах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.
- На расширенном заседании ШОС Президент Казахстана выступит по вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках Организации, - отметил Уали в Facebook.
13 июня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч.
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