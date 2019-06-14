Более 6 тысяч нарушений природоохранного законодательства выявлено в Казахстане

К административной ответственности привлечено свыше 5,6 тысяч правонарушителей.

В Казахстане за 5 месяцев текущего года выявлено свыше 6,3 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Зарегистрировано 646 досудебных расследований, из которых около половины направлено в суд, по остальным проводится расследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов зарегистрировано 20 уголовных правонарушений. К административной ответственности привлечено свыше 5,6 тысяч правонарушителей.

- Из незаконного оборота изъято более 45,2 тонн незаконно добытой рыбы, из них 4 тонны осетровых пород, более 500 тысяч кубометров незаконно заготовленного леса, 56 плавательных средств, около 1,5 тысяч орудий совершения правонарушения, из них 233 ед. огнестрельного охотничьего оружия. В целях противодействия браконьерству, в т.ч. на сайгаков органами полиции на постоянной основе проводятся профилактические, оперативно-розыскные и специальные мероприятия, - рассказали в МВД.

В текущем году по фактам незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов зарегистрировано 26 материалов, задержано 25 человек, изъято 301 туша и 530 рогов сайгаков.

К примеру, в апреле сотрудниками природоохранной полиции ДП Кызылординской области у жителя п.Атанши Аральского района, обнаружен и изъят 21 рог сайгаков.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

В мае сотрудниками природоохранной полиции Улытауского района совместно с инспекторами РГКП "Охотзоопром" вблизи села Косколь за незаконный отстрел 2 самцов сайгаков задержаны 3 жителя Кызылординской области. Ранее двое из них были осуждены за незаконную охоту на сайгаков (337 УК). Проводится досудебное расследование.

В июне т.г. за незаконную охоту на Краснокнижных джейранов на территории Национального парка "Шарын" Уйгурского района Алматинской области задержан местный житель, в отношении которого проводится досудебное расследование по ст. 337 УК.

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