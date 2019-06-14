Лучших в медицине за 2019 год назвали в Казахстане

Причастность врачей к бесценному общественному достоянию, здоровью будущего поколения, и в целом, здоровью всей нации заслуживает самых добрых и самых теплых слов.

В преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника - подвели итоги республиканского конкурса "Лучший в системе здравоохранения" и в торжественной обстановке наградили победителей, передает Zakon.kz.

Дипломы и памятные призы лауреатам вручили приглашенные на торжество гости- депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, видные общественные деятели.

Лучшей медсестрой этого года стала Оксана Ситнер. Она трудится в многопрофильной областной больнице в Акмолинской области. Стаж работы - 25 лет. Является членом совета сестер и членом Ассоциации медсестер Акмолинской области.

- Медицина не стоит на месте и нужно идти в ногу со временем. Люблю свою работу, и горжусь, что работаю в нашей больнице. Хочу процитировать слова Вирджинии Хендерсон: "Сестра - это ноги безногого, глаза слепого, опора ребенку, источник знаний и уверенности для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, - написала в своем портфолио Оксана Ситнер.

Лучшим врачом признан доктор Павлодарского областного онкологического центра Тельман Альгожин, а лучшим менеджером-организатором - главврач поликлиники № 3 Павлодара. Отдельную награду вручали в номинации "Лучший сельский врач", где награды удостоена доктор Кордайской центральной районной больницы Шынар Усербаева.

Алматинские медики удостоились признания в номинациях "Лучший соцработник" и "Лучший фельдшер". Лауреатами стали Ердос Кемалшаев из городской поликлиники №4 и Дарига Канетова, фельдшер подстанции №3 службы скорой медицинской помощи соответственно. Победительницей в номинации "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи" стала врач ВОП "Центр семейной медицины" из Актюбинской области Гулайна Изимова.

Особое внимание уделено медикам санитарно-эпидемиологического профиля. Лучшим врачом санитарно-эпидемиологического профиля признана Багила Абеуова (Илийское районное управление Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области), лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы –заведующая референс лабораторией по контролю за вирусными инфекциями филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" НЦОЗ МЗ РК Гаухар Нусупбаева.

Лучшим специалистом общественного здравоохранения признана начальник отдела развития и охраны здоровья управления здравоохранения Кызылординской области Асель Кидиралиева.

Лучшим провизором стала заведующая сектором развития ядерной медицины, химик-аналитик отдела радиофармпрепаратов, кандидат фармацевтических наук, представляющая корпаративный фонд "University Medical Center" Республиканского диагностического центра ДКФ МЗ из столицы Марита Джаканова. Лучший независимый эксперт - врач-онколог Карагандинского областного онкодиспансера Татьяна Хайтиди.

В номинациях "Лучший преподаватель медицинского вуза", "Лучший ученый", "Лучший молодой исследователь в здравоохранении" награду получили Кайрат Жакипбеков (Национальный медицинский университет" МЗ РК) , директор научно-исследовательского центра Карагандинского государственного медицинского университета Дмитрий Бабенко и Аян Мысаев (НАО "Медицинский университет Семей" МЗ РК) соответственно. А лучшим преподавателем медколлежда стала Светлана Шулейко из Костанайского высшего медицинского колледжа.

Отдельно были отмечены СМИ и общественные организации, освещающие тему здравоохранения. Лучшим информационным партнером признано Общество содействия пациентам, лучшим сюжетом – работа журналиста "Первого канала Евразия" Светланы Пеньковой "Рулетка красоты: косметологи без лицензии", а лучшим материалом – интервью министра здравоохранения Елжана Биртанова порталу Zakon.kz.

Поздравляя медицинскую общественность страны с профессиональным праздником, ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Болат Токежанов отметил, что в Казахстане проводится системная работа по достижению главной цели, поставленной Елбасы в Стратегии-2050: вхождение в число одной из 30 самых развитых стран мира. Одним из приоритетов стратегического курса является создание современной, доступной и технологичной медицины. Для этого будут увеличены общие расходы на здравоохранение до 5% от ВВП и принята новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года".

Ответственный секретарь также отметил, что причастность врачей к бесценному общественному достоянию, здоровью будущего поколения, и в целом, здоровью всей нации заслуживает самых добрых и самых теплых слов.

В современных условиях развития Казахстана сфере здравоохранения уделяется особое внимание как важнейшему фактору экономического и социального прогресса. Система здравоохранения является одной из важных сфер экономики и индикатором социального благополучия населения, а хорошее здоровье – фундаментом экономического развития. Сегодня в стране развиваются новые и уникальные технологии диагностики и лечения, доступные для пациентов. Строятся современные клиники. Осуществляется модернизация медицинского образования и науки. Поэтапно повышается заработная плата медиков.

В этом году завершается реализация госпрограммы "Денсаулық". Благодаря этому стабилизировалась ситуация в здравоохранении и улучшились основные медико-демографические показатели населения. В этом и большая заслуга представителей самой благородной и самой благодарной профессии - медицинских работников.

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