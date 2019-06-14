Майора гражданской защиты ДЧС Алматы уличили в получении взятки

В текущем году выявлено два случая нарушения закона со стороны сотрудников.

В ДЧС Алматы рассказали о ходе расследования в отношении майора гражданской защиты, обвиняемого в получении взятки от индивидуального предпринимателя, а также о мерах по профилактике коррупционных правонарушений, передает Zakon.kz.

В текущем году выявлено два случая нарушения закона со стороны сотрудников.

- 28 мая 2019 года судом № 2 Бостандыкского района, Курукбаев Е.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 частью 1 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, также он лишен специального звания – майор гражданской защиты. По результатам служебного расследование Курукбаев Е.С. уволен по отрицательным мотивам, а руководство было привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы

По данным ведомства, в текущем году еще один сотрудник Департамента совершил коррупционное уголовное правонарушение.

- Второй факт имел место в ОЧС Жетысуского района, в настоящее время проводится досудебное расследование, -прокомментировали в пресс-службе.

В целом в ДЧС Алматы придерживаются нулевой терпимости к коррупции. Уже проведено 7 «круглых столов» на антикоррупционную тематику, 92 лекции для сотрудников, 5 семинаров. Проведено 2 расширенных совещания по противодействию коррупции с участием руководителей антикоррупционной службы по Алматы.

- Для исключения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности при осуществлении проверочных мероприятии инженерно-инспекторский состав обеспечен видеорегистраторами, фиксирующими весь процесс проверки и контакты с предпринимателями.В извещении о предстоящей проверки вписаны контактные данные руководства ДЧС и сотрудника группы собственной безопасности куда можно обратиться, в случае неправомерных действий со стороны сотрудника, - сообщили в ДЧС Алматы.

При этом, ДЧС Алматы самостоятельно инициировать внеплановые проверки малого и среднего бизнеса не вправе. Это возможно только в том случае, если клиент самостоятельно обнаружит их и подаст соответствующее заявление.

- Основанием для регистрации внеплановой проверки по выявленным вами нарушениям является письменное обращение физического и юридического лица с указанием конкретных фактов нарушения требований пожарной безопасности, несущих угрозу жизни, здоровью людей, имуществу и т.д., иначе управлением комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в регистрации проверки будет отказано, - поведали в ДЧС Алматы.

Руководством ДЧС совместно с группой собственной безопасности на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по недопущению фактов коррупции и превышения сотрудниками своих полномочий.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!