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Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

Ремонтные работы котельного оборудования проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Фото : АлТС14 июня 2019, 11:50

Из-за плановых ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Аэропорт" и "Льва Толстого, 6-Б", горячее водоснабжение ряда жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет временно ограничено, передает Zakon.kz со ссылкой на Алматинские тепловые сети.

По данным коммунальщиков, отключения продлятся:

- с 17 июня по 14 июля - в контуре улиц Тбилисская – Ахметова – Байрона – Калмаржын;

- с 17 по 28 июня - в контуре улиц Р.Зорге – М.Майбороды – Ганибет – Чехова.

Ремонтные работы котельного оборудования проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.


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