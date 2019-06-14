Все это вранье - Кап-карашка Керменбаев жестко ответил экс-возлюбленной

Он не стал делать предположения, с какой целью Жанар поднимает шумиху.

Участники Super Star KZ Жанар Хамитова и Нуржан Керменбаев пели в дуэте "Арнау", кроме единого творчества пару связывали и романтические отношения. Но теперь они обмениваются в СМИ громкими заявлениями, передает Zakon.kz.

Недавно Жанар Хамитова в интервью программе "Астарлы ақиқат" заявила, что Кап-Карашка Керменбаев "кинул ее на бабки". Реакция певца не заставила себя долго ждать. В итервью телеканалу Gakku TV он отверг обвинения бывшей возлюбленной.

- Все это вранье, я не брал у нее ни одной копейки. Я слышал, она сказала, что якобы я взял у нее 60 тысяч долларов. Я у нее ничего не брал и не собираюсь доказывать это. Только глупые могут оправдываться. Я не хочу оправдываться, поэтому не пишу в соцсетях и нигде это не комментирую. У меня сейчас есть своя семья, я счастлив, - заявил Керменбаев.

Он не стал делать предположения, с какой целью Жанар поднимает шумиху.

- Сейчас невозможно обмануть людей. У нас есть общие знакомые, которые все знают. Пусть она не трогает моих родителей. Я тоже много чего знаю и могу рассказать. Я хочу ей сказать: пусть не трогает меня и моих родителей. Лучше уж пускай наладит свои отношения со своими родителями, - жестко обратился через канал Керменбаев.

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