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В Алматы накрыли секс-притон с клиентами из Южной Кореи

Это заведение не раз фигурировало в сводках.

Фото : пресс-служба14 июня 2019, 12:04

В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" сотрудники полиции Бостандыкского района выявили караоке-бар, в котором "трудились" 23 жрицы любви, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, в ходе проверки увеселительного заведения также были выявлены 15 "клиентов" из числа граждан Южной Кореи.

- Это заведение не раз фигурировало в наших сводках. Его владельцы меняются, а направление деятельности, выходит, нет. задержанные доставлены в отдел полиции. На девушек легкого поведения составлены протоколы административного взыскания по ст.449 КРКобАП. Иностранцы будут проверены по миграционному законодательству. В настоящее время устанавливается личность владельца караоке-бара. В отношении него будут приняты меры по привлечению к ответственности, в соответствии с законодательством, - доложился начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.


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