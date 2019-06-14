В Алматы накрыли секс-притон с клиентами из Южной Кореи
Это заведение не раз фигурировало в сводках.
Фото : пресс-служба14 июня 2019, 12:04
В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" сотрудники полиции Бостандыкского района выявили караоке-бар, в котором "трудились" 23 жрицы любви, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы, в ходе проверки увеселительного заведения также были выявлены 15 "клиентов" из числа граждан Южной Кореи.
- Это заведение не раз фигурировало в наших сводках. Его владельцы меняются, а направление деятельности, выходит, нет. задержанные доставлены в отдел полиции. На девушек легкого поведения составлены протоколы административного взыскания по ст.449 КРКобАП. Иностранцы будут проверены по миграционному законодательству. В настоящее время устанавливается личность владельца караоке-бара. В отношении него будут приняты меры по привлечению к ответственности, в соответствии с законодательством, - доложился начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
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