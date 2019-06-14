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Rihanna показала свою хищную натуру

Поклонники со всего мира восхищаются не только талантом певицы, но и ее природной красотой и умением красиво подать себя на публике.

Фото : Instagram/badgalriri14 июня 2019, 12:11

Известнейшая R&B и поп-певица Rihanna (Рианна) предстала в провокационном образе на съемках для издания Interview Magazine, передает Zakon.kz.

Поклонники со всего мира восхищаются не только талантом певицы, но и ее природной красотой, дерзким характером и умением красиво подать себя на публике. Это понимает и она сама.

31-летняя певица в фотосессии для журнала вошла в образ хищницы. Она лежит в свободной позе в полупрозрачном леопардовом комбинезоне с меховой накидкой в туфлях на шпильке.

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@interviewmag

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 10 Июн 2019 в 6:21 PDT

Помимо этого образа, певица продемонстрировала и другие наряды, в которых сфотографировалась для журнала.

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damn near lost a lung thanks to @melzy917 and this belt. @interviewmag

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 13 Июн 2019 в 6:40 PDT


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