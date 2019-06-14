Rihanna показала свою хищную натуру
Поклонники со всего мира восхищаются не только талантом певицы, но и ее природной красотой и умением красиво подать себя на публике.
Известнейшая R&B и поп-певица Rihanna (Рианна) предстала в провокационном образе на съемках для издания Interview Magazine, передает Zakon.kz.
Поклонники со всего мира восхищаются не только талантом певицы, но и ее природной красотой, дерзким характером и умением красиво подать себя на публике. Это понимает и она сама.
31-летняя певица в фотосессии для журнала вошла в образ хищницы. Она лежит в свободной позе в полупрозрачном леопардовом комбинезоне с меховой накидкой в туфлях на шпильке.
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Помимо этого образа, певица продемонстрировала и другие наряды, в которых сфотографировалась для журнала.
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damn near lost a lung thanks to @melzy917 and this belt. @interviewmag
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