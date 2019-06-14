Рейтинг частных судебных исполнителей внедрен в Акмолинской области

Произошли изменения и в учебном центре республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Министр юстиции рассказал на отчетной встрече с населением о проведенных изменениях в организации деятельности палаты частных судебных исполнителей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проведен ряд изменений в организации деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей. В этом году в пилотном режиме в Акмолинской области внедрен рейтинг частных судебных исполнителей. Теперь взыскатели будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом и выбрать судебного исполнителя, - сообщил Бекетаев.

Также, по его словам, оптимизирован штат работников ответственных за ведение финансовой деятельности палаты судебных исполнителей путем ее передачи на аутсорсинг компании большой четверки "PriceWaterhouseCoopers".

- Если раньше судьба членских взносов частных судебных исполнителей была известна только определенному кругу лиц палаты, то сегодня полная отчетность размещается на сайте палаты, - утонил министр.

Он добавил, что произошли изменения и в учебном центре республиканской палаты частных судебных исполнителей.

- Ранее система обучения в центре строилась на основе самостоятельной подготовкой частных судебных исполнителей и формальной сдачи теста в своем кабинете. Поступившие суммы от обучения направлялись на премии работников республиканской палаты. В настоящее время штат центра оптимизирован в два раза, обучение проводится очно и посредством видеоконференцсвязи по утвержденной программе. Поступающие от обучения денежные средства направляются на развитие образовательного процесса, - отметил Марат Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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