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Бекетаев разъяснил норму об отставке руководителей после коррупционных дел подчиненных

Министр отметил, что законопроект, предусматривающий такую норму, поступил в мажилис.

Фото : 112 Украина14 июня 2019, 12:54

Отставка первых руководителей в случае коррупционного скандала подчиненного на сегодня не имеет законодательного обязательства, однако озвученное поручение стоит рассматривать, как руководство к действию. Об этом после отчетной встрече сказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В целом, я бы мог сказать, что позиция главы государства ясная. Я рассматривают его позицию, как руководство к действию. В том числе, можно вас проинформировать, что законопроект, разработанный Агентством РК по делам госслужбы во вторник был внесен в Парламент, - разъяснил Бекетаев, отвечая на вопрос.

По его словам, в новом законопроекте предусматривается ответственность первых руководителей за коррупционные преступления подчиненных.

20 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями государственных органов по вопросам борьбы с коррупцией. Глава государства назвал семь основных задач антикоррупционной политики в Казахстане, заявив, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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