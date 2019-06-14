Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия - Токаев
Необходимо повышать международную конкурентоспособность ШОС.
Фото : Акорда14 июня 2019, 13:01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС, проходящем в Бишкеке, передает Zakon.kz.
К.Токаев: Трансформация международных отношений требует выработки новых, более четких принципов деятельности многосторонних объединений. Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 14 июня 2019 г.
- Необходимо повышать международную конкурентоспособность ШОС путем расширения и налаживания полноформатных отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии. Трансформация международных отношений требует выработки новых, более четких принципов деятельности многосторонних объединений. Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества. Мы рассматриваем миротворческую деятельность как важную составную часть своей политики по укреплению международной и региональной безопасности, - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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