Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС, проходящем в Бишкеке, передает Zakon.kz.

К.Токаев: Трансформация международных отношений требует выработки новых, более четких принципов деятельности многосторонних объединений. Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества.