Булат Бакауов: Большинство павлодарцев отдали свои голоса за преемственность

Более 73 % жителей Павлодарской области проголосовали за Касым-Жомарта Токаева.

В Павлодаре состоялось заседание политбюро областного филиала партии Nur Otan, где обсудили реализацию 10 задач, которые Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По итогам президентских выборов более 73 % жителей Павлодарской области проголосовали за Касым-Жомарта Токаева. Глава региона и председатель областного филиала партии Nur Otan Булат Бакауов отметил, что теперь необходимо определить дальнейший вектор деятельности партийцев по выполнению предвыборной программы Главы государства. - В своей инаугурационной речи избранный Президент Казахстана определил 10 задач, над которыми предстоит работать в первую очередь, - сказал аким. – Контроль за реализацией предвыборной программы – основное направление деятельности партии Nur Otan на предстоящий период.

Что касается пункта о повышении доходов населения и решении социальных проблем, озвученного Касым-Жомартом Токаевым, в области есть предпосылки для дальнейшего экономического роста. На сегодняшний день в регионе создано более пяти тысяч рабочих мест, почти три тысячи из которых – постоянные.

- Президент указал, что особое внимание нужно уделять получению жилья гражданами различных категорий, - отметил в своем выступлении замглавы регионального филиала партии Николай Дычко. – В этой части в нашей области ведется целенаправленная работа. В полном объеме обеспечено финансирование, все вопросы, необходимые для выполнения этой задачи, решены. В целом бюджет нашей области имеет социальную направленность – более половины от общего объема бюджета направлено на расходы социальной сферы.

Кроме того, во время встречи партийцы решили принять самое активное участие в формировании Национального совета общественного доверия, который, по задумке президента, должен стать диалоговой площадкой общества и власти. Первое совещание этого совета состоится уже в августе этого года.

Адиль Аскеров

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