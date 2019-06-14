Токаев: Необходимо приступить к формированию в ШОС Пула современных технопарков

Нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал организации.

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в расширенном формате в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает Zakon.kz.

В своем выступлении он затронул такие важные темы как, безопасность в регионе, изменение климата и многое другое.

- В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Необходимо приступить к формированию в ШОС Пула современных технопарков, - отметил он.

Президент РК: Весьма насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе. Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 14 июня 2019 г.

По его словам, весьма насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе.

- Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. Кроме того, проблема изменения климата является одним из самых злободневных современных вызовов. Считаем, что ШОС должна принимать активное участие в деятельности мирового сообщества по защите окружающей среды, - заключил он.

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