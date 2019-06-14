Власть услышала. Токаев назвал причину митингов

Мы будем работать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что протестные настроения в республике связаны с бедностью, он также заявил, что власти "услышали" митингующих, передает РИА Новости.

- Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном, это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать", - сказал Токаев в интервью Euronews.

Ранее в Нур-Султане и Алматы прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. В день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек.

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