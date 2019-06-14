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Минюст: Снят незаконный арест с активов Нацфонда

Всего за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов.

Фото : 365info.kz14 июня 2019, 13:36

Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета Национального банка РК на сумму 21,5 млрд долларов США, сообщил на отчетной встрече министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- О защите интересов государства. Снят незаконный арест с активов Нацфонда. Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета НБРК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 млрд США, - сообщил Бекетаев.

Он добавил, что на сегодняшний день ведется работа по возмещению нанесенного ущерба.

Всего, по информации министерства, за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Bank of New York Mellon заморозил счета Нацфонда РК на $22 млрд.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан


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