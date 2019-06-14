Минюст: Снят незаконный арест с активов Нацфонда

Всего за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов.

Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета Национального банка РК на сумму 21,5 млрд долларов США, сообщил на отчетной встрече министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- О защите интересов государства. Снят незаконный арест с активов Нацфонда. Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета НБРК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 млрд США, - сообщил Бекетаев.

Он добавил, что на сегодняшний день ведется работа по возмещению нанесенного ущерба.

Всего, по информации министерства, за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Bank of New York Mellon заморозил счета Нацфонда РК на $22 млрд.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!